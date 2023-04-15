《劉Quiz》金喜愛相當迷戀《我的出走日記》具氏！合照過程變身狂粉，孫錫久用簡單一句話反撩前輩～

哇～！這甜甜的花絮小故事，直接拍成電視劇也很合理耶。（TOP女演員崇拜上升期的迷人男後輩，喔某～）

即將以 Netflix 新劇《造后者》（Queenmaker）強勢回歸的金喜愛，出演了人氣訪談節目《劉Quiz》（You Quiz on the Block），聊到許多演員生涯的大小事外，還透露了近期最欣賞的演員，就是韓劇《我的出走日記》具氏，演員孫錫久。



金喜愛說自己在拍《造后者》時，坐在保姆車上的空檔正在追劇《我的出走日記》，經紀人告訴她，剛好隔壁攝影棚孫錫久正在拍攝中，而經紀人又非常親切的對孫錫久說：「（金喜愛）前輩是孫錫久先生的粉絲，想要見一面。」讓金喜愛感到相當害羞。



之後，孫錫久就很有禮貌地主動和金喜愛打招呼，金喜愛心想：「這樣不行！我是前輩，我要保持冷靜。」之後，問孫錫久可不可以合照，少女語氣真的太可愛了啦～！！！



結果，金喜愛還稱讚孫錫久並不是客氣地答應，而是很有紳士風度的回問她：「也可以和我拍張照嗎？」真的是很會說話，被他反撩到了啦！！！



金喜愛除了將這段美好回憶珍藏，也表示自己終於明白狂粉的意思了，此刻她的心情就是如此。



▼金喜愛是孫錫久（孫錫求）狂粉！裝鎮定要合照，但內心喜悅藏不住：



▼金喜愛今年二月時與孫錫久的合照。

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