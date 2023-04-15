《盗贼：七个朝鲜通宝》周元剧中惩治走私分子，剧外健身健上瘾！

等小编都期待一下，《盗贼：七个朝鲜通宝》之后会不会可口的画面出现！（笑）

由周元、李珠雨和赵汉哲主演的全新动作犯罪喜剧《盗贼：七个朝鲜通宝》讲述神秘文物盗贼「臭鼬」与非正式文化遗产回收团队「Karma」展开合作，对法律无法审判的人们进行惩治的故事。剧集已於4月12日盛大首播，大家开始追看了吗？

观乎今年大热韩剧，无不与「黑暗」和「复仇」扯上关系，最佳例子就有动作韩剧《模范的士 2》，该剧主打代理复仇，不但靠著「以恶制恶」刺激收视扶摇直上，也被韩国传媒大赞「『暗黑英雄』占领了家庭影院」！新剧《盗贼：七个朝鲜通宝》同样主打制裁恶人，剧中周元拥有双重身份 —— 白天在文物厅担任「扮工」事务官黄大明，晚上则化身文物盗贼「臭鼬」，惩治无耻的卖国贼、对抗走私文化财产的犯罪分子。



去年周元曾在电影《救命卡特》展现犹如美国队长的健美身材，今次他在《盗贼：七个朝鲜通宝》中亦不乏动作戏码，只见他在预告大骚灵活身手，似乎与他热衷健身有关！早前周元曾作客金钟国的YouTube频道，当时他自爆gym龄长达九年：「我练了快九年了，去健身室对我来说简直是治愈！（你有点走火入魔了！）廿多岁的时候，觉得身材健硕的哥哥非常有型，那时就想著，我也要练出这种身材。」



为了打造好身材，周元除了努力运动，更试过跟足餐单，不过自认为食的他坦言：「曾经试过非常严格地管理饮食，这也不吃、那也不吃；突然有一天，我决定要吃饱再去锻练，效果反而更好。」想知道周元会否在《盗贼：七个朝鲜通宝》大骚肌肉，就要留意剧中的发展啦！

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全新动作犯罪喜剧《盗贼：七个朝鲜通宝》於4月12日起逢星期三、四在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度！

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