K-POP 4代女團顏值王者是誰？aespa Karina和IVE張員瑛呼聲最高

誰是4代女團中的美貌第一人，粉絲們一直無法做出最後的決定。

當下可以說是4代女團（也有韓媒說是五代）的鼎盛時期，隨著aespa、IVE、NEW JEANS、LE SSERAFIM等女團的陸續出道，K-POP也呈現出了百花齊放的狀態。 這些女團裡的每一位成員都容貌姣好，美得各有各的特色，但aespa的KARINA和IVE的張員瑛絕對是這批人當中的佼佼者，在韓國的粉絲們之間她倆中誰更「美」一籌永遠都是熱門話題，雙方為了自家本命奪得第一美人的頭銜也是拼盡了全力。



先來說說aespa的KARINA，在「花田」SM娛樂中顏值也是靠前的！從出道起就被稱作就是「蛇系美人」和「AI建模臉」。雖然不是如前輩Red Velvet Irene那樣的國民級美女，五官並非傳統型美人，但是胸大、腰細、頭小臉小、皮膚白還發量多，CG級別的視覺效果加上舞台上跳舞時的動態非常有魅力，於是整個人都呈現出一種獨具衝擊力的壓倒性的美貌，可以說K-POP界很難再找出KARINA這類型的顏值。



IVE的張員瑛自從參加《PRODUCE 48》開始就人氣火爆，最後還以第一名成為了限定女團IZ*ONE的一員。該團解散後又作為IVE一員繼續活動在歌壇中，也是隊內目前最具人氣的成員。參加《PRODUCE 48》時張員瑛還帶著點嬰兒肥，是軟萌的小女孩氣質。 出道之後，整個人都變得幹練精緻起來，加上平日裡穿的很多都是大牌，嬌媚千金即視感立馬就出來了。 張員瑛的身材也是無數女生嚮往的完美身型，尤其是逆天大長腿又細又直，真的每看一次都要震驚一次：這身材是真的存在於人類世界的嗎？ ！



對於這兩位人氣女愛豆，網友們表示：「我是IVE的粉絲，不過我覺得KARINA更符合我的審美」、「臉+身材的話KARINA」、「張員瑛更偏向於傳統型美女」、「張員瑛更華麗一些」等。

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