WayV将在5/27举行的Fan Meeting香港站：门票会在4月19日公售！

WayZenNies记得日期买票了！

SM娱乐旗下大型男子组合NCT的第四支分队兼第三支固定分队WayV，宣布5月27 日来港跟歌迷见面，於九龙湾国际展贸中心 - 汇星Star Hall，举行《WayV Fanmeeting Tour[Phantom] in Hong Kong 》，门票4月19日快达票公开发售！



WayV (威神V) 缩写为「We are your Vision」，出道短短几年便获得多个国际音乐平台肯定，凭著首张专辑《Take Off》旋即登上30个国家iTunes专辑榜榜首，创下华语男团进入最多国家的纪录，之后推出的《Kick Back》更横扫25个国家iTunes单曲榜第一名，英文单曲《Love Talk》更写下串流播放次数突破1亿的纪录， 展现全球人气，成绩斐然！2019年出道后，人气不断上升，单是IG Follower就已经拥有823万粉丝，威力惊人，他们的粉丝WayZenNies布满世界各地，tour第一站由首尔出发，至今已经去了马尼拉、曼谷、印尼，日本，再到香港。今次到港的成员名单分别为：Kun、Ten、XiaoJun、Hendery、YangYang。



快达票公开发售日期：4月19日 (上午10时)

购票热线及网址：(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com



演出详情：

《2023 WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in HONG KONG》

日期：2023年5月27日 (星期六) (下午5时)

地点：九龙湾国际展贸中心 - 汇星 Star Hall

票价： HK$1,680 (企位) / HK$680 (5/F楼座)



(演出成员名单：Kun、Ten、XiaoJun、Hendery、YangYang)

*(主办机构有权增加、删减或更改WayV演出成员名单，售出门票一概不可退换)

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