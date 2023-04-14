韓媒打臉李昇基護妻聲明：李多寅父經濟犯罪案尚未終審，正動用「曾為三星會長辯護」頂尖律師全力以赴！

李昇基日前發佈長文稱妻子父親涉嫌的股價操弄案已被判無罪、力圖挽回妻家形象，然而據韓媒今日報導，其實該案件目前尚未終審，而且二審獲得無罪判定時恐怕另有隱情。

韓國媒體10asia今日發佈獨家報道，李多寅父親李洪憲目前正在對2016年的案件準備3審（上訴審），已聘請超豪華律師團，包括曾為三星會長李在鎔辯護、來自韓國頂尖律所的招牌律師。



李昇基相關聲明可點此回歸：



二審改判無罪或因「法官律師是同學」

李洪憲擔任社內理事的生物科技公司Bota Bio在2014年出現虧損，隨著甄美里等大股東宣佈參與有償增資，股價在5個月內從2000韓元出頭躍升至15100韓元。 檢察廳2016年查收該公司，認為李洪憲靠炒高股價非法獲利23億韓元，一審判定有罪並處以4年有期徒刑、25億罰金。

但二審推翻了一切，法官改口稱李洪憲只是為挽救公司而努力、募資過程沒有違法行為，甚至為公司行將倒閉表達惋惜。 原來李洪憲在一審過後重組了律師團，請來韓國3大律所的13名律師，其中一名還是法官的司法研修院同學。



超豪華律師團備戰三審

隨著檢方提出三審，李洪憲再次換了一批律師，其中就包括大法官出身、曾為三星集團會長李在鎔辯護的知名律師李仁宰。 2016年韓國前總統朴槿惠、崔順實「閨密干政」醜聞曝光，李在鎔被起訴向二人行賄200多億韓元，在李仁宰幫助下被判處2年半徒刑。

李昇基聲明中暗示岳父案件早已完結，甄美里也對媒體表示「已判定無罪」，頗有無視韓國三審制之意。 雖說一二審是確認事實、三審是討論適用法律，翻案幾率不大，但終究要走完流程才算結案。 如今李洪憲僱傭超豪華律師團，正是證明他直到最後一刻都不敢掉以輕心。

韓網友表示：「原來還沒終審啊」、「檢方也要努力了」、「這次的獨家又是10asia，李昇基真不該點名狙擊他們啊...」、「10asia生氣了kk」、「李昇基不講話就沒事了，偏偏激起記者的報道熱情」、「李昇基可能真的以為已經結案了」、「聘請律師的錢都是從被害人身上來的吧...」、「 為特定法官安排特定律師，怪不得經濟犯都判得很輕」、「果然是有錢無罪」、「不是說要一邊贖罪一邊生活嗎？ 那就把請律師的錢還給受害者們啊」。

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