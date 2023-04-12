《模範計程車2》「反派」主教＆溫室長都曾拍過《機智牢房生活》！觀眾：結局是兩人再展開牢房生活嗎 XD

人氣熱播劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2）播出後就有著高討論＆高收視，這一季也加入全新角色。

劇中，辛載夏飾演「溫河俊」一角，一開始加入彩虹運輸就積極地想要介入五人幫的生活，讓人好其他的真面目，隨著劇情的公開，也證實他是「金沙會」的成員之一。第14集中，最終反派Boss（朴呼山 飾）終於登場，大家都稱呼他「主教」，而真實身份是金沙會幕後首領。



巧的是這兩位反派都曾拍過《機智牢房生活》，當時在劇中朴呼山飾演文來洞最厲害的工程師「姜哲斗（KAIST）」，因為講話有點大舌頭，讓許多觀眾印象深刻。辛載夏則飾演「金珉成」，也在木工廠做事，經常笑嘻嘻的。更有觀眾開玩笑，結局是主教和溫室長最後一起進了監獄，展開機智牢房生活 XD



而《模範計程車2》本週就要播出大結局，公開的第15集預告中，張省哲（金義聖 飾）拿著福祉院孩子們的死亡記錄對主教說：「這些孩子都是你殺的。」主教竟然說：「每當看到這些照片時，我都會為他們祈禱。」令人毛骨悚然！金道奇不知道為什麼進了監獄，高恩似乎也被溫河俊抓走，最後會如何收尾呢？

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