想成為戀愛高手絕對不能錯過今天首播的浪漫喜劇《寶拉！黛寶拉》暢銷作家劉寅娜與三位帥哥的羅曼史～

「浪漫教主」劉寅娜回來啦～！搭檔尹賢旻、朱相昱、黃燦盛幾位魅力帥哥，讓你愛情路上少走歪路的教科書等級，輕鬆爆笑勿錯過今晚！！先來看看本劇的【簡介】和【看點】，還有官方公開的５分鐘【長預告】吧。

即將在今晚首播的 ENA 全新浪漫喜劇《寶拉！黛寶拉》公開了５分鐘長預告搶先看，講述最強戀愛教練&人氣作家－黛寶拉（劉寅娜 飾）與難以戀愛的冷都男－李秀赫（尹賢旻 飾）之間，驚心動魄的羅曼史。



▼主演左至右：幽默風趣的紳士（朱相昱）戀愛困難的冷都男（尹賢旻）戀愛教練黛寶拉（劉寅娜）連鎖炸雞店代表&與寶拉戀愛3年的男友（黃燦盛）



▼官方５分鐘長預告：作為戀愛教練，約會和工作對我來說都很容易～！



EP.1開播短預告：



【人物簡介】

▼劉寅娜飾演的延寶拉是筆名「黛寶拉」的戀愛暢銷書的人氣作家，也是人人吹捧地頂級戀愛教練，聰明又有魅力，但偏偏在自己面對戀愛時卻寸步難行，還遇上了影響人生的一大阻礙事件。



▼尹賢旻飾演圖書出版真理的副代表兼出版企劃「李秀赫」，為人刻薄但卻令人著迷，在愛情面前是個特別理性的男人。



▼朱相昱飾演圖書出版真理的代表「韓相鎮」，秀赫的好友兼事業夥伴，紳士且懂營造氣氛，享受自由奔放的人生但並不隨便。



▼2PM黃燦盛連鎖炸雞店的擁有者「盧周莞」，帥氣又有能力，和延寶拉戀愛了三年。



主要演員名單中還有Girl's Day朴素珍、金藝智、iKON具俊會、李相雲。



新劇《寶拉！黛寶拉》今晚九點正式首播。





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