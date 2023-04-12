《模范计程车2》「反派」主教＆温室长都曾拍过《机智牢房生活》！观众：结局是两人再展开牢房生活吗 XD

人气热播剧《模范计程车2》（港译：模范的士2）播出后就有著高讨论＆高收视，这一季也加入全新角色。

剧中，辛载夏饰演「温河俊」一角，一开始加入彩虹运输就积极地想要介入五人帮的生活，让人好其他的真面目，随著剧情的公开，也证实他是「金沙会」的成员之一。第14集中，最终反派Boss（朴呼山 饰）终於登场，大家都称呼他「主教」，而真实身份是金沙会幕后首领。



巧的是这两位反派都曾拍过《机智牢房生活》，当时在剧中朴呼山饰演文来洞最厉害的工程师「姜哲斗（KAIST）」，因为讲话有点大舌头，让许多观众印象深刻。辛载夏则饰演「金珉成」，也在木工厂做事，经常笑嘻嘻的。更有观众开玩笑，结局是主教和温室长最后一起进了监狱，展开机智牢房生活 XD



而《模范计程车2》本周就要播出大结局，公开的第15集预告中，张省哲（金义圣 饰）拿著福祉院孩子们的死亡记录对主教说：「这些孩子都是你杀的。」主教竟然说：「每当看到这些照片时，我都会为他们祈祷。」令人毛骨悚然！金道奇不知道为什么进了监狱，高恩似乎也被温河俊抓走，最后会如何收尾呢？

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻