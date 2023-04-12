「SBS金土劇宇宙」？ 文彩元繼南宮珉&金素妍之後加盟《模範計程車2》客串陣容，本週六大結局延長至80分鐘！

SBS今日公開文彩元客串金土劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2）最終回的劇照，繼《千元律師》南宮珉和《The Penthouse》系列女主金素妍之後，加入第三塊「SBS金土劇宇宙」拼圖！XD

文彩元在SBS今年1月開播的金土劇《法錢》裡飾演法務官陸軍少校「朴俊晶」，這次客串《模範計程車2》的劇照裡換上了帶有中尉階級章的陸軍戰鬥服，展現出強悍軍人氣場的同時眉頭緊鎖、眼含悲傷，讓人很好奇她在劇中將擔任什麼樣的角色！



此前SBS另一部金土劇《千元律師》的主演南宮珉也客串了《模範計程車2》，雖然只登場短短4分鐘，但延續劇中角色「千智勳」的戲份仍讓不少觀眾大呼過癮。



另一位將在《模範計程車2》大結局登場的演員是金素妍，她在SBS話題之作《The Penthouse》系列飾演「千瑞璡」展現了精彩的惡女演技，這次還沒有公開客串角色，只透露是「主導劇情發展的重要角色」！（難道千老師也要被復仇了嗎XD）



SBS熱播劇《模範計程車2》講述代客復仇秘密組織「彩虹運輸」的故事，本週即將迎來大結局，週六更新最終回第16集將延長至80分鐘，韓國時間晚9點50分開播。

*以下內容包含上週六14集重要劇情！



上週日更新的第14集全國收視率來到18.3%，再次達到兩季以來最高記錄。 劇中金道奇（李帝勳 飾）對金龍民記者說的一句話讓小編很受觸動，也就是結尾字幕那一句：「如果有一天人們能傾聽你說的話，那麼像我這樣的人自然而然就會消失。」 彩虹運輸的存在從來不是為了施行暴力，而是因為當今法律暫時不能讓所有蒙受冤屈的受害者獲得保護，所以不得已由他們出面。 他們的願望同大家一樣，都是再也不需要這一組織存在的公正社會。



14集結尾，溫河俊（辛載夏 飾）背後大Boss、主教（朴呼山 飾）登場，還以受害人身份坐上了金道奇的計程車，緊張感拉到極高！不知彩虹運輸是否已對他做好準備，超期待這週的劇情啊！



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