《在你視線停留的地方》CP韓基燦&張義秀相隔2年再同框！網友：是時候拍第2季了吧

2020年5月韓國推出了首部BL劇《在你視線停留的地方》，成功替K-BL開了成功的第一響砲，近日兩位男主角韓基燦與張義秀久違同框。

《在你視線停留的地方》劇情描述財閥繼承人韓泰周（韓基燦 飾）與貼身保鑣姜國（張義秀 飾）之間的同性愛情故事，節奏明快、集集都有粉紅泡泡，一推出就頗受歡迎，兩位男主角戲外在宣傳片、IG上的互動也頻頻讓觀眾心動不已。



睽違2年多，昨（8）日韓基燦與張義秀同框，不僅約吃飯也合拍拍貼，韓基燦PO文寫：「2023國、泰周再相遇了」，張義秀則說「我們基燦依舊很帥啊」、「好久不見韓泰周」、「這小子還是很帥，請吃飯的弟弟」，劇迷看了都紛紛敲碗：是時候該拍《在你視線停留的地方》第2季了吧！



其實，這對「少爺與保鑣」CP在劇終當年曾傳出不和，因為韓基燦一度清空IG包括《在你視線停留的地方》相關照片，張義秀還疑似取消關注他。但事隔幾個月，他倆又和女配角崔呈媛、另一部BL《Mr.Heart》CP李洗賑與千昇浩聚會，現在又兩人「甜蜜約會」，顯見不和可能真的是誤會了。



Han Gi Chan deleted almost all of his post on ig.



Also, Euisoo unfollowed him.



Well, I guess they're moving on from the series already. pic.twitter.com/X8SfGIBBu0 — A Stan Account (@ASt4n4cc0unt) September 8, 2020

2020 1111

Photo about HanGiChan

cr.kyu_riya pic.twitter.com/5sVM9r0XsD — EternalStar_For_HanGiChan (@HGC_EternalStar) November 11, 2020

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