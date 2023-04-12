你的Apink入坑曲是哪首！Apink Killing Voice串燒來啦！名曲〈My My〉〈NoNoNo〉〈LUV〉回憶殺來襲

Apink鄭恩地過去就上過YouTube頻道「dingo music」的經典「Killing Voice」單元，此次Apink攜新輯《SELF》回歸，總算與成員們一起來啦！

從出道曲〈I Don't Know〉唱到最新的〈D N D〉，其中包含寫給Panda的粉絲頌〈4月19日〉、〈The Wave〉與〈Only One〉，裡頭哪首是你愛上Apink、入坑Apink的契機呢？

13首Killing Voice曲目：

1.〈I Don't Know〉

2.〈My My〉

3.〈4月19日〉

4.〈U You〉

5.〈NoNoNo〉

6.〈Mr. Chu〉

7.〈LUV〉

8.〈Remember〉

9.〈The Wave〉

10.〈Only One〉

11.〈I'm so sick〉

12.〈Dumhdurum〉

13.〈D N D〉

13首歌曲是不是掀起了你的回憶殺呢？影片底下網友留言「非常感謝讓我們能聽聽Apink名曲，以後也季續活動吧^^」、「服兵役很累的時候，記得聽了NoNoNo、U You得到了安慰，感謝Apink一直以來的活動」、「成為Apink粉絲就是幸福！成為Apink粉絲就是我的驕傲！」、「從出道曲到這次回歸的DND……竟然是大家都知道的歌曲，Apink的歌就是名曲啊……♥」。

也別忘了再多聽聽新歌〈D N D〉並看看舞台！或是聽聽鄭恩地的Solo Killing Voice！



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