《朝鮮律師》禹棹奐也成離婚律師！苞娜一見鍾情後更成關鍵救命恩人！「不是你的分析有誤，而是這世界已扭曲」（EP.3 - 4）

[有雷] 《朝鮮律師》描述想要為被大官栽贓而枉死的父母復仇，而成為律師來到漢陽的禹棹奐，不照牌理出牌的贏得訴訟，也受到公主苞娜的矚目，並且軟硬兼施希望拉攏他成為自己的人，原來她也想為父王的死平反。本次兩人更要在一宗離婚官司中聯手，古代的離婚能順利成功嗎？

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《朝鮮律師》早已表達自己對外知部姜翰秀（禹棹奐飾）一見鍾情的妍珠公主（苞娜飾），看準了姜翰秀住在窄小又漏水的船艙中，於是提供他旅閣中最大的房間，還在旅閣中給了他一個固定攤位，並幫他介紹委託人。姜翰秀出了個題目，要妍珠準備一個腰間繡花包，並裝入適當的東西，通過才能成為他的助手，讓不擅長針線活的妍珠傷透腦筋。



妍珠決定為長期給予旅閣援助但卻受夫君欺負的婦人發聲，找姜翰秀幫忙，姜翰秀雖然表面上推辭，卻潛入妓院明查暗訪，發現這位婦人想提告的對象就是他想要進行復仇的提調大人！於是他便承接了這個委託，對抗的是整個提調大人以及背後的靠山。



不過在過程中，妍珠與姜翰秀卻持有不同意見，妍珠主張找出所有證人證據正面迎擊，姜翰秀則認為夫妻制度上本身並不公平，必須用其他方式突破。姜翰秀發現提調大人要的是夫人家的財產，於是害死了夫人的父親，甚至先發制人將夫人關入大牢。姜翰秀聯手提調大人的小三，也就是妓女明月，共同進行蒐證。



姜翰秀遭到提調大人暗算而被綁至船上，漂流在海中央，無法及時出席審判現場，提調還找來了所有對自己有利的證人備戰。妍珠終於理解，扭曲的並不是姜翰秀看這個世界的眼光，而是這世界本身就是扭曲的，姜翰秀的眼光不偏不倚正中紅心！



在關鍵時刻終於由妍珠攙扶著全身溼透的姜翰秀出現！更是帶來精采一擊！證明了提調大人無情殺害岳父，所有證人也不敢為其作證紛紛離場，而姜翰秀的復仇又再下一城。



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