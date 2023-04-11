因「违反兵役法」被判处有期徒刑2年！Ravi 上传道歉文并退出 VIXX：「希望成员们不要再受到伤害」

11日，Ravi（金元植）在自己的 IG 上传长篇道歉文向受到伤害＆损失的所有人表示歉意，并宣布退出 VIXX。

他说：「因过去患有的疾病被判定爲社会服务要员，爲了活动而推迟服役中，到了很难再延期服役的时候。当时是公司内唯一的创造收益的艺人，在新冠肺炎之前签订的合约被无限期推迟的情况下，因为负担违约金，迫切需要延期服役。因爲那种恳切的心情，我做出愚蠢的选择。」

Ravi 道歉说：「在解决对公司的担忧和合约相关内容后，我申请了社会服务要员，从去年10月开始服役，履行兵役义务。在此过程中，我向因自己做出合理化，错误选择而受伤的癫痫患者和家人，以及此时此刻诚实履行服役的所有兵役义务人表示诚挚的歉意。」



此外，他还宣布退出组合，他表示：「本来想成爲自豪的存在，但是看到这个样子，我感到很惭愧。爲了不给 VIXX 成员们带来更多的损失，我退出组合，恳切地希望成员们宝贵的努力不再因我而受到损失。」Ravi 最后也说此次事件给予的批评都是自己应该承担的责任，今后不会忘记这一瞬间，会努力学习和努力成爲更好的人。



另外，当天在首尔南部地方法院举行的违反兵役法等嫌疑第一次公审中，Ravi 被检察机关判处有期徒刑2年。Ravi 在2021年与兵役仲介A某和经纪公司共同代表B某共谋，利用虚假癫痫症状逃避兵役，最后被定为社会服务要员服役对象4级补充役。



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