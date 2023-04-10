【韓網熱帖】打破四代團Spotify全球最高紀錄的新人女團 FIFTY FIFTY

4月8日，新人女團FIFTY FIFTY歌曲《Cupid》（英文版）全球Spotify單日收聽次數達到334萬次，打破四代團最高紀錄，超過NewJeans《Ditto》（332萬次）、NewJeans《OMG》（314萬次）、TXT《Sugar Rush Ride》（221萬次）、IVE《After LIKE》（213萬次）。

同時，在美國Spotify也來到第23位，刷新四代團最高紀錄。

韓國網友評論：

1. 真的好厲害！

2. 歌都很輕鬆悅耳，成員嗓音也很好聽，最近每天都在聽

3. 主唱音色根本是詐欺級，把歌曲水準提升了5倍

4. 第一小節的成員音色真的大發

5. 聽一遍就懂為什麼會紅了

6. 雖然不是我喜歡的風格，但完全沒有宣傳就發展得這麼好，真的很棒

7. 居然贏過大企業，超強

8. 一開始以為是營銷，打死都不想聽（真的抱歉ᅲᅲ）看到K-POP版有人說是《願望》級才好奇聽了一下，真的很棒、很獨特

9. 成員全都是土生土長的韓國人，這樣自然流暢地錄英文版也不容易呢

10. 聽說是TikTok Pick，但TikTok Pick確實都是好聽的歌kkk

11. 在美國10代路人裡超有人氣，大家得知是K-POP都很驚訝

12. 這首歌在西方TikTok很紅，還流行過Cupid Challenge

13. 當然歌本身也很好，但TikTok影響力真的是瘋狂水準

14. 果然抓住TikTok Reels就是大發...

15. 希望她們紅回韓國拿冠軍

16. 中小企業奇跡的歷代級

17. 50代也喜歡這首歌

18. 據說是外國人聽過的K-POP裡歌詞最不肉麻的一首，恭喜恭喜

#KPOP #FIFTYFIFTY #Spotify

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/square/2769019431

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