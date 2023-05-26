《Queendom Puzzle》參賽者全出爐！AOA澯美、Lovelyz Kei、Rocket Punch、泰國女團前成員都在內

女團競演節目《Queendom》新系列《Queendom Puzzle》下月開播，電視台Mnet繼上週透過音樂節目《M Countdown》公開一半參賽名單，昨（25）日與今（26）日公開另一半，共26名參賽者全公開。

同上週的模式，Mnet官方SNS先公開參賽者剪影照（讀者們可以慢慢滑，圖下小字附上網友猜測人選）：



後於《M Countdown》節目上公開首輪對決曲目表演影片，本週公開的曲目依舊是〈Charismatic〉與〈SNAP〉，演唱〈Charismatic〉的「DROP The Beat 」成員有Rocket Punch Suyun、Momoland出身JooE、tripleS舒姸、Weeekly Zoa、Rocket Punch Yeonhee、Weeekly受珍；



演唱〈SNAP〉的「Athena」包含Rocket Punch Juri、WekiMeki Elly、Miru（白間美瑠，曾參賽《PRODUCE 48》）、H1-KEY HWISEO、Dohwa（到婲，AOA出身澯美）、Lovelyz出身Kei，以及泰國女團BNK48出身的Fye。



稍早Mnet已公開以上參賽者剪影解答，你有猜對嗎？裡面有你支持的愛豆嗎？《Queendom Puzzle》將在6月13日韓國時間晚間10點（港台時間晚上9點）正式播出。

▼1. MOMOLAND出身JooE



▼2. tripleS舒姸



▼3. Weeekly受珍



▼4. Rocket Punch Suyun



▼5. Rocket Punch Yeonhee



▼6. Weeekly Zoa



▼7. Dohwa（到婲，AOA出身澯美）



▼8. Weki Meki Elly



▼9. Fye（Fyeqoodgurl，原BNK48 Faii）



▼10. H1-KEY HWISEO



▼11. Rocket Punch Juri



▼12. Lovelyz出身Kei



▼13. Miru白間美瑠



*編按：上周公開的13名參賽者有‎TripleS 知禹、Weeekly Jihan、woo!ah Nana、Cherry Bullet 智媛、woo!ah Wooyeon、Weeekly昭垠、LIGHTSUM相雅、PURPLE KISS Yuki、Cherry Bullet彩麟、H1-KEY RIINA、宇宙少女夏天、Cherry Bullet紫蘿、CLC出身睿恩‎，詳情請點此前往了解。

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