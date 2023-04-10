最強續作《九尾狐傳1938》四大角色海報公開！金汎傲嬌發言挑釁李棟旭：「哥～你怎麼還沒死啊？」

這部劇的顏值、造型還有演技實力，不追就太對不起自己了，然後請讓我怒吼一句：金素妍…絕美！！！

tvN 全新奇幻動作劇《九尾狐傳1938》公開了四位主角的個人海報，每一位的OS都凸顯出角色的性格，這個年代的弟弟也依舊與哥哥相愛相殺～。

《九尾狐傳1938》講述千年九尾狐李硯（李棟旭 飾）本與愛人有個幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法的奇幻動作劇。以「前傳」的形式呈現本季的劇情，投入了更大的製作費和擴張世界觀。



▼預告一的相關報導，《九尾狐傳1938》首波預告公開！李硯帥氣迫降到混亂的朝鮮抗日年代：一早就被李棟旭給帥醒了～。



▼預告二的相關報導，《九尾狐傳1938》新預告：終於和李棟旭「同框」！金素妍變身為「漂亮又會打架的女人」引發期待。



【人物簡介】

▼李棟旭飾演為救愛人放棄山神職位的千年九尾狐【李硯】，海報上寫著：「你很慌張嗎？我能理解的，因為我現在的心情就剛好是那樣。」曾是白頭山的山神。



▼金素妍飾演擁有「絕世佳人」稱號的妙緣閣老闆娘【柳紅朱】，海報上寫著：「你來啦！親愛的～。」曾是西方山神。



▼金汎飾演半人半狐、李硯同父異母的弟弟【李朗】，海報上寫著：：「哥～你怎麼還沒死啊？」（直譯:你到現在都還沒死啊?）斧頭幫的概念是吧~。XD



▼劉慶秀飾演的【千武英】，海報上寫著：「我要報仇，直到那傢伙所珍視的一切都被奪走為止。」宣戰意味濃厚，曾是北方山神，本體是白頭山老虎。



看完海報是不是更加期待了呢？《九尾狐傳1938》將會在5月6日首播。

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞