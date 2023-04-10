《語意錯誤》後又一部大黑馬BL劇登場！《第八感》兩位男主營造超強氛圍感，輕輕觸碰都會讓人胡思亂想～

我要封《第八感》為2023年的韓腐BL劇的天花板！！！導演真的太會拍了～。

韓國BL劇近期處於相當「多產」的情況，也多虧了去年初《語意錯誤》的大獲成功，讓業界人士看到了這一塊的潛力與商機，造福了許多喜歡BL題材的觀眾朋友，最近則出現了一部在國外引發熱烈迴響的新作品，《第八感》（The Eighth Sense | 여덟 번째 감각）。



《第八感》是以大學衝浪社團為背景，在朋友間擁有高人氣、剛退伍復學的帥氣學長宰元（林志燮 飾），遇上從鄉下來到都市唸書、不善交際又內向的大一新生學弟智賢（吳俊澤 飾），兩人在社團活動漸漸熟識彼此後產生了曖昧的情愫。



▼預告：



兩位男主角的氛圍感真的極強，一個簡單的眼神交會到輕輕的肢體接觸，都讓觀眾忍不住胡思亂想、浮想聯翩，有非常多可以自行腦補的空間跟小細節，尤其是導演在畫面捕捉跟氣氛營造的功力很強，最重要的是兩位男主角有著難以言喻的極好默契，僅僅是網路上的幾個小片段都可以感受的到。







從第一次兩人初見面時，學弟扶住學長的慢動作就很抓人眼球！





再到學長無意間幫他拿掉嘴邊食物的場面，幫學弟拉好背包，霸氣拉近後看著彼此出神，每一次的眼神交流和淺淺微笑都令人非常悸動。







▼官方分享的額頭親親爆炸甜～～～



看看這張教衝浪&海灘KISS的劇照，我就不多說了！XD



目前韓國只有電影上映，僅僅118分鐘可看。但是！！！國外播出的是長達10集電視劇，每集多達45分鐘。（沒看錯！一集居然45mins，也就是最少有450分鐘，是韓國的四倍！）



▼連韓國網友也叫苦連天，自己國家的劇，居然自己國家的電視跟網域看不到劇版。

這部劇目前播出4集，每週四（木曜日）0時深夜更新兩集。





最後附上…韓國網友的亮點剪輯片段，大家可以感受一下整部電影&電視劇的氛圍：



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