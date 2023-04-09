《原來這就是愛啊》結局前開虐～「烏冬CP」因上代恩怨淚別，而關鍵遺囑竟然藏在這！

《原來這就是愛啊》本週播出了13、14集，下週12日就要迎來15、16集大結局，然而結局前夕大開虐……

（以下涉及劇情）



繼12集尾聲，13集可以說是一連串事情爆發，因為12集沈宇宙（李聖經 飾）只讓媽媽知道「熙慈的兒子」道歉了，媽媽並不知道那人就是宇宙正在交往的韓冬辰（金英光 飾）。

13集所有事情終於無法再掩蓋，先是沈彗星（金叡園 飾）知道來龍去脈，然後媽媽（金姬貞 飾）、沈地球（張成範 飾）……不過沈宇宙直到最後還是沒有主動向韓冬辰說明一切，還是透過了崔宣佑（全錫浩 飾）先說，她才傾吐。沈宇宙和韓冬辰約在老家門口，兩人相擁而泣，最後是韓冬辰主動離開。



14集每個人在這件事上都有自己的難題要克服，沒有人是過得好的，而整件事情的罪魁禍首馬熙慈（南基愛 飾）把房子賣了，還找起她藏起來的亡夫（沈家姐弟生父）遺囑，遺囑竟在某任前男友那裡！那任前男友就是待韓冬辰如子的露營區經營者姜大弘（崔政宇 飾），姜大弘把遺囑轉交給了韓冬辰。



在沈宇宙決定不要回房子的那刻，韓冬辰出現了。韓冬辰會做出什麼決定呢？將遺囑交給沈宇宙、讓媽媽坐牢？而沈宇宙又會如何回應呢？她明明已放下一切不想再讓韓冬辰受傷了。



下集結局預告，沈宇宙收了遺囑但不曉得該不該起訴馬熙慈，而宇宙媽媽金賢珠找了馬熙慈談話，後來韓冬辰找上宇宙媽媽親自道歉。



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