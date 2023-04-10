「張員瑛親姐」張多雅簡歷照曝光，韓網反嚮熱烈：「比第一組寫真更美！」簽約KINGKONG即將以演員出道

張多雅尚未出道就以「張員瑛親姐」身份獲得大量關注，近日所屬社公開她的正式形象寫真，黑白氛圍超有演員氣質！

張多雅本名張真瑛，是2001年出生、比張員瑛大3歲，之前就讀藝術高中，目前在淑明女子大學讀舞蹈專業。 這次公開的形象照以黑白色調為主（是韓系簡歷照的風格XD），張多雅面容清純淡雅、身材高挑纖細，和妹妹張員瑛的模樣既相似又有微妙的不同：







韓網友認為張員瑛雖然年紀小，但有一種冷美人的氣質、適合華麗俐落的打扮，姐姐則是端莊優雅路線，更有溫度。妹妹的華麗偶像風格：





而且對比之前公開的另一組寫真，認為新照片更能凸顯優雅氣質：「應該一開始就公開這組寫真才對」、「前幾天的看起來有點腫」、「有秋天姐的感覺呢」、「是張員瑛的演員版、成熟版耶」、「好厲害的基因啊，姐妹倆都是又瘦又美，下半張臉尤其相似」。



‘장원영 언니’ 장다아 화보 공개

2001년생 명문대 재학 중, 스타쉽과 전속계약 pic.twitter.com/ZvMRscuq4S — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 7, 2023

張多雅已簽約著名演員經紀公司KINGKONG by Starship，並且為演員出道做了1年準備，據悉即將以CF廣告正式出道。

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