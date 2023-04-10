《语意错误》后又一部大黑马BL剧登场！《第八感》两位男主营造超强氛围感，轻轻触碰都会让人胡思乱想～

我要封《第八感》为2023年的韩腐BL剧的天花板！！！导演真的太会拍了～。

韩国BL剧近期处於相当「多产」的情况，也多亏了去年初《语意错误》的大获成功，让业界人士看到了这一块的潜力与商机，造福了许多喜欢BL题材的观众朋友，最近则出现了一部在国外引发热烈回响的新作品，《第八感》（The Eighth Sense | 여덟 번째 감각）。



《第八感》是以大学冲浪社团为背景，在朋友间拥有高人气、刚退伍复学的帅气学长宰元（林志燮 饰），遇上从乡下来到都市念书、不善交际又内向的大一新生学弟智贤（吴俊泽 饰），两人在社团活动渐渐熟识彼此后产生了暧昧的情愫。



▼预告：



两位男主角的氛围感真的极强，一个简单的眼神交会到轻轻的肢体接触，都让观众忍不住胡思乱想、浮想联翩，有非常多可以自行脑补的空间跟小细节，尤其是导演在画面捕捉跟气氛营造的功力很强，最重要的是两位男主角有著难以言喻的极好默契，仅仅是网路上的几个小片段都可以感受的到。







从第一次两人初见面时，学弟扶住学长的慢动作就很抓人眼球！





再到学长无意间帮他拿掉嘴边食物的场面，帮学弟拉好背包，霸气拉近后看著彼此出神，每一次的眼神交流和浅浅微笑都令人非常悸动。







▼官方分享的额头亲亲爆炸甜～～～



看看这张教冲浪&海滩KISS的剧照，我就不多说了！XD



目前韩国只有电影上映，仅仅118分钟可看。但是！！！国外播出的是长达10集电视剧，每集多达45分钟。（没看错！一集居然45mins，也就是最少有450分钟，是韩国的四倍！）



▼连韩国网友也叫苦连天，自己国家的剧，居然自己国家的电视跟网域看不到剧版。

这部剧目前播出4集，每周四（木曜日）0时深夜更新两集。





最后附上…韩国网友的亮点剪辑片段，大家可以感受一下整部电影&电视剧的氛围：



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