《模範計程車2》超敢拍！以「Burning Sun事件」為原型，連群組內容都和「鄭俊英群組」一樣

「Burning Sun事件」或稱勝利夜店事件，是2019年被揭發的韓國娛樂圈性犯罪醜聞，包括以江南夜店 Burning Sun 為中心的毒品、性犯罪、非法偷拍等一系列犯罪事件。

而人氣熱播劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2）這幾集播出中，出現「Burning Sun事件」改編的橋段，許多地方都直接還原。

第13集播出中，金道奇（李帝勳 飾）在祕密辦公室內發現櫃子裡都有不明身份的 CD 和寫有數字的紙，而 CD 的影像都只有女生離開夜店、搭乘電梯、進入酒店房間的樣子。之後，金道奇也掌握夜店內使用的「抓娃娃」和「送貨」隱語的真相。



MD MIndy 說：「抓娃娃吧！」Victor 對在舞台上跳舞的女生中選出自己喜歡的一個，他們會在這女生的酒裡加神仙水（GHB），醉倒後將她「送貨」到 VIP 客人的酒店房間。他們惡意故意讓喝醉的受害女性在 CCTV 前獨自行走，爲了用作誣告的證據，一直保管這些影像。



Victor 在前往房間的路上在群組炫耀，其他人還嘲笑受害女性，而 Victor 還說了一句「韓國法律爛透了，所以我愛韓國」。過去勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人參與的「鄭俊英群組」中，勝利也說過：「像X般的韓國法律，所以我才愛。」嘲弄公共權力的發言也原封不動描繪出來，真的很敢拍啊！



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