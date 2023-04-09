《模范计程车2》超敢拍！以「Burning Sun事件」为原型，连群组内容都和「郑俊英群组」一样

「Burning Sun事件」或称胜利夜店事件，是2019年被揭发的韩国娱乐圈性犯罪丑闻，包括以江南夜店 Burning Sun 为中心的毒品、性犯罪、非法偷拍等一系列犯罪事件。

而人气热播剧《模范计程车2》（港译：模范的士2）这几集播出中，出现「Burning Sun事件」改编的桥段，许多地方都直接还原。

第13集播出中，金道奇（李帝勋 饰）在秘密办公室内发现柜子里都有不明身份的 CD 和写有数字的纸，而 CD 的影像都只有女生离开夜店、搭乘电梯、进入酒店房间的样子。之后，金道奇也掌握夜店内使用的「抓娃娃」和「送货」隐语的真相。



MD MIndy 说：「抓娃娃吧！」Victor 对在舞台上跳舞的女生中选出自己喜欢的一个，他们会在这女生的酒里加神仙水（GHB），醉倒后将她「送货」到 VIP 客人的酒店房间。他们恶意故意让喝醉的受害女性在 CCTV 前独自行走，爲了用作诬告的证据，一直保管这些影像。



Victor 在前往房间的路上在群组炫耀，其他人还嘲笑受害女性，而 Victor 还说了一句「韩国法律烂透了，所以我爱韩国」。过去胜利、郑俊英、崔钟训等人参与的「郑俊英群组」中，胜利也说过：「像X般的韩国法律，所以我才爱。」嘲弄公共权力的发言也原封不动描绘出来，真的很敢拍啊！



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