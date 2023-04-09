伯賢透露EXO將在4月底拍攝新歌MV，有望在5月回歸！見面會再唱〈咆哮〉，粉絲：「時代的眼淚啊」

EXO 在8日、9日於首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行爲期兩天的粉絲見面會《EXO' CLOCK》。

這是繼2018年12月正規5輯後續專輯《LOVE SHOT》活動後，時隔4年4個月EXO 成員們再次一起進行的日程。



在8日的見面會上，伯賢還透露：「EXO 將在4月底拍攝三首歌的 MV。」安可時他們還唱收錄曲，這也讓許多粉絲紛紛猜測他們將在5月回歸。

baekhyun ending ment spoiler: new comeback is pathcode scale and 3 mvs pic.twitter.com/mJKOjKuG18 — ㅂㅊ (@audibbh) April 8, 2023

此外，在見面會他們還演唱經典歌曲〈咆哮（Growl）〉，這也讓粉絲們紛紛直呼：「竟然2023年還可以聽到這首歌」、「時代的眼淚啊」、「前奏一響，瞬間想哭了」、「竟然已經過了10年了」、「快點回歸吧！好期待」、「我的青春回來了」、「真的可以從頭唱到尾」等等。

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