HIGHLIGHT 5月澳門舉行「運動會」與粉絲邊玩邊唱！門票明日公開發售

HIGHLIGHT於2023年展開亞洲巡迴粉絲見面會，是次粉絲見面會以「運動會」為主題，結合如運動會的趣味遊戲以及演唱會。

《2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN MACAU》確定將於2023年5月14日(星期日)在澳門百老匯舞台舉行，門票將於在4月10日上午11時公開發售。



HIGHLIGHT原團名為BEAST，2017年以全新的名字HIGHLIGHT展開活動，成員包括尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲，四大男神充滿個人特色，無論在在音樂和綜藝活動上都表現出色，盡顯唱跳實力以及音樂才華。去年11月發行迷你四輯《AFTER SUNSET》亦大獲好評，精湛的音樂舞台讓大家留下深刻印象。

成員們表示，希望見面會讓Light能夠更加深入地了解和感受他們的音樂和人格魅力，並和他們建立更親近的關係。活動當天除了與粉絲玩精彩遊戲，更獻唱多首經典歌曲，內容相當豐富。為了與粉絲有更多的互動，HIGHLIGHT更特意準備了親筆簽名小卡、親筆簽名即影即有以及拍攝團體合照，粉絲福利十分豐富，Light (HIGHLIGHT粉絲稱號) 不容錯過！

《2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN MACAU》

日期 : 2023年5月14日 (星期日)

時間 : 晚上7時正

地點 : 「澳門百老匯™」百老匯舞台

票價 : 港幣/澳門幣 $1,588 / $1,188/ $888

公開售票：2023年4月10日(星期一) 上午11時

訂購網站：https://www.broadwaymacau.com.mo/zh-hant/upcoming-events-and-concerts/

粉絲福利:

$1,580門票：親筆簽名小卡（300張(隨機一位成員簽名各75張)）、親筆簽名即影即有（16張(隨機一位成員簽名各4張)）、團體合照 (10人一組) (14張（名額140名）

$1,180門票：親筆簽名小卡（80張(隨機一位成員簽名各20張)）、親筆簽名即影即有（8張(隨機一位成員簽名各2張))、團體合照 (10人一組) (5張（名額50名）)

$780門票： 親筆簽名小卡（20張(隨機一位成員簽名各5張)）、團體合照 (10人一組)(1張（名額10名）)

(有關粉絲福利的參加方法，主辦單位SKN Live將在演出前1星期公佈參加詳情，敬請留意。)

* 此次活動之福利流程，皆配合政府防疫政策滾動式調整。

* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：Around US entertainment

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