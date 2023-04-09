HIGHLIGHT 5月澳门举行「运动会」与粉丝边玩边唱！门票明日公开发售

HIGHLIGHT於2023年展开亚洲巡回粉丝见面会，是次粉丝见面会以「运动会」为主题，结合如运动会的趣味游戏以及演唱会。

《2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN MACAU》确定将於2023年5月14日(星期日)在澳门百老汇舞台举行，门票将於在4月10日上午11时公开发售。



HIGHLIGHT原团名为BEAST，2017年以全新的名字HIGHLIGHT展开活动，成员包括尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云，四大男神充满个人特色，无论在在音乐和综艺活动上都表现出色，尽显唱跳实力以及音乐才华。去年11月发行迷你四辑《AFTER SUNSET》亦大获好评，精湛的音乐舞台让大家留下深刻印象。

成员们表示，希望见面会让Light能够更加深入地了解和感受他们的音乐和人格魅力，并和他们建立更亲近的关系。活动当天除了与粉丝玩精彩游戏，更献唱多首经典歌曲，内容相当丰富。为了与粉丝有更多的互动，HIGHLIGHT更特意准备了亲笔签名小卡、亲笔签名即影即有以及拍摄团体合照，粉丝福利十分丰富，Light (HIGHLIGHT粉丝称号) 不容错过！

《2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN MACAU》

日期 : 2023年5月14日 (星期日)

时间 : 晚上7时正

地点 : 「澳门百老汇™」百老汇舞台

票价 : 港币/澳门币 $1,588 / $1,188/ $888

公开售票：2023年4月10日(星期一) 上午11时

订购网站：https://www.broadwaymacau.com.mo/zh-hant/upcoming-events-and-concerts/

粉丝福利:

$1,580门票：亲笔签名小卡（300张(随机一位成员签名各75张)）、亲笔签名即影即有（16张(随机一位成员签名各4张)）、团体合照 (10人一组) (14张（名额140名）

$1,180门票：亲笔签名小卡（80张(随机一位成员签名各20张)）、亲笔签名即影即有（8张(随机一位成员签名各2张))、团体合照 (10人一组) (5张（名额50名）)

$780门票： 亲笔签名小卡（20张(随机一位成员签名各5张)）、团体合照 (10人一组)(1张（名额10名）)

(有关粉丝福利的参加方法，主办单位SKN Live将在演出前1星期公布参加详情，敬请留意。)

* 此次活动之福利流程，皆配合政府防疫政策滚动式调整。

* 主办单位保有活动变更或终止的权利。

主办单位：SKN LIVE

经纪公司：Around US entertainment

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