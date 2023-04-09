《我的出走日記》首播1週年！孫錫久&金智媛入圍本屆百想「視帝、視后」，媽媽也成為「女子新人賞」候補

《我的出走日記》入圍本屆「百想」共7個獎項！劇中飾演金智媛媽媽的李慶成，也成為「女子新人演技賞」候補。

於去年（2022年）播出的JTBC《我的出走日記》，由《耀眼》、《Law School》金鉐潤導演執導，《又，吳海英》、《我的大叔》朴海英編劇執筆，描述三兄妹（李伊、李民基、金智媛）想要逃離達到極限的人生，與神秘的外地人具氏（孫錫久）之間，融入溫暖和共鳴的故事。今天（4月9日）是電視劇首播1週年的日子，在近期公開的「第59屆百想藝術大賞」‎候補名單‎中，《我的出走日記》便入圍7個獎項。

《我的出走日記》此次入圍「百想」之獎項有：TV部門 電視劇作品賞、TV部門 導演賞（金鉐潤）、TV部門 劇本賞（朴海英）、TV部門 男子最優秀演技賞（孫錫久）、TV部門 女子最優秀演技賞（金智媛）、TV部門 女子配角賞（李伊）、TV部門 女子新人演技賞（李慶成）等。（小編私心說，沒有「二哥」李民基其實有點遺憾…這部作品大家都做得很好！）

李慶成在劇中飾演「廉家三兄妹」的媽媽。她總是默默支持著丈夫和孩子們，可謂東亞世界中典型的「母親」角色。據資料顯示，李慶成先前活躍於劇團表演，《我的出走日記》是她第一部電視劇，初次啼聲便入圍「女子新人演技賞」無疑是一大肯定。大家可以看看‎第13集的劇透‎，以及「大姐」李伊曾在個人IG分享「‎全家福‎」時，觀眾們如此被觸動的原因…首播1週年，小編決定要再打開《我的出走日記》重溫了！

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