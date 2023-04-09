【韓網熱議】擁有神顏的KPOP偶像金宇碩公開了父母的長相：「基因好強大」、「媽媽很像香港電影明星」

WOW～媽媽好美，爸爸好帥，哇哇哇哇哇哇（讚嘆這一家三口的神顏ing）

男團 UP10TION 出身的成員金宇碩在在四月初正式 solo 回歸，發行第四張迷你專輯《Blank Page》，主打歌〈Dawn〉也登上了週末的各大音樂舞台，展現非常優美的場面給粉絲們看。



▼《Show! 音樂中心》live舞台曲〈Dawn〉：



另一邊，除了發表新歌之外，因為粉絲們很好奇金宇碩的父母長相，所以他就先後公開了媽媽與爸爸的舊照，整家人的超強基因和神仙顏值，也在網上引發了熱烈的討論。

아버지 정석 미남얼굴+ 어머니 청순화려함 =김우석 pic.twitter.com/QZ611DNHef — only김우석 (@happyseokhappy) April 8, 2023

網友留言：「這一家三口的基因真的太強大了」、「果然是金宇碩的父母，我好像明白了什麼」、「只是獨生子好可惜，這樣的家庭才要鼓勵多生」、「媽媽很像香港電影明星，氣勢好強」、「爸爸眉清目秀的好帥氣啊」、「太完美了，優秀的一家人」、「我已經驚訝到說不出話了」、「感受到傳宗接代的重要性了」



▼主打歌〈Dawn〉MV：



【多圖．發佈會】金宇碩仙氣十足的回歸造型引發討論！主打歌〈Dawn〉live 舞台高掛半空唱歌



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