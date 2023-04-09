【世最帥97line】SEVENTEEN珉奎&BTS柾國&ASTRO車銀優的聚會合照：「羅PD快去綁架他們拍綜藝吧！」
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【世最帥97line】SEVENTEEN珉奎&BTS柾國&ASTRO車銀優的聚會合照：「羅PD快去綁架他們拍綜藝吧！」

明星   2023年4月9日   星期日10:39   MiJimin  

（封面圖源：IG@min9yu_k）

網友留言：「孩子啊～！謝謝你們玩在一起，努那（姐姐）視力都變好了。」、「OMG！這些門面合體的視覺效果真的很瘋狂」、「祝友誼長存（雙手合十）」更多留言和照片請點開文章看。

在 KPOP 偶像圈非常有名的【97line】孩子們又聚在一起了，這次的聚會是男團 SEVENTEEN 的金珉奎上傳了日常照，也一起分享了與 BTS 防彈少年團田柾國 & ASTRO 車銀優的合照，引來大批粉絲網友們朝聖留言。
（圖源：IG@min9yu_k）
（圖源：IG@min9yu_k）
（圖源：IG@min9yu_k）

網友留言：「孩子啊～！謝謝你們玩在一起，努那視力都變好了。」、「OMG！這些門面合體的視覺效果真的很瘋狂」、「羅PD快去綁架他們，拍個《花樣青春－97line 篇》吧！」、「我也是97的，卑微路過」、「一想到跟他們生活在同個土地，吃著一樣的食物，呼吸著同樣的空氣，就覺得不可思議」、「再加上 NCT 在玹，怎麼 97line 的都是門面呢」、「祝友誼長存（雙手合十）」、「好想知道他們在聊什麼喔」

之前GOT7有謙也在訪談中展示過97line在生日時送他的友情手鍊：「這是我生日的時候收到的，這是BTS柾國、SEVENTEEN珉奎、ASTRO銀優、NCT在玹，4個人一起買給我的。」

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