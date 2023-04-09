秀智憑《安娜》角逐本屆百想「視后」！提及選擇出演時淚流滿面：「經紀公司雖然擔心卻還是支持，很感謝」

沒看過《安娜》的請都去看看吧！秀智真的做得很好～

「第59屆百想藝術大賞」於近期‎開通官網‎，在「女子最佳演技獎」名單中，由《我的出走日記》金智媛、《王后傘下》金憓秀、《非常律師禹英禑》朴恩斌、《黑暗榮耀》宋慧喬、《安娜》秀智入圍，一起角逐本屆「視后」。

자기는 사람들의 반대나 우려하는 상황 속에서 뭔가를 하고 싶지 않았는데 회사가 자기 의견을 따라줘서 너무 기뻤다고 눈물 매달고 얘기하는 수지를 보는데 왜 내 마음이 아픈 거임... 배수지 하고 싶은 거 다 해 pic.twitter.com/BvURawxO8w — 차차 (@favoritxsz) April 6, 2023

秀智於6日出演YouTube頻道《趙賢雅的週四晚》，提及決定出演《安娜》的情況。秀智表示，當時經紀公司並不是反對，而是有點擔心。因為秀智必須從十幾歲演到四十幾歲，當然有著需要擔心的部分。雖然本人也是有些擔心，但感覺必須拍這部作品。秀智覺得在自己現在的年紀，這是一部值得去挑戰的作品。

聽到這些話的趙賢雅，開始「嗚嗚嗚」的流淚了，共情能力簡直百分之百，秀智忍不住爆笑。回到話題，經紀公司覺得秀智想要拍，那就去試試吧！就這樣定案了，秀智當時只說：「我知道了。」在這之後，秀智與公司代表見面，她向代表表示：「你讓我去試試看的時候，我非常開心…」（或許受到趙賢雅的影響，秀智也開始哭了）

在所有人擔心或反對的情況下，秀智不會想要去做些什麼。而當時聽到「去試試看吧」的這句話，真的太開心了，其他話都說不出來。所以之後才跟代表說，當時自己真的很高興，也很努力去做了。所以《安娜》對自己而言，是很珍貴的作品、很有趣。

《安娜》為Coupang Play原創劇集，描述像雷普利症候群一樣，以細小的謊言開始，過著完全不同人生的女人的故事，由秀智、鄭恩彩、金俊瀚等人聯袂主演。播出後獲得觀眾們好評，忍不住表示：「秀智就是誘墨（劇中女主角）本身」。

而秀智主演的Netflix新漫改劇《李斗娜！》（《愛上姐姐的理由》）已殺青，她在劇中飾演曾是超高人氣團體中的主唱「斗娜」，明明非常受歡迎卻突然發出隱退宣言，來到大學生的Sharehouse成為足不出戶的宅女，和大學一年級的「李元俊」（梁世宗 飾）住在同一個屋簷下所發生的故事。

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