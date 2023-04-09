【韩网热议】拥有神颜的KPOP偶像金宇硕公开了父母的长相：「基因好强大」、「妈妈很像香港电影明星」

WOW～妈妈好美，爸爸好帅，哇哇哇哇哇哇（赞叹这一家三口的神颜ing）

男团 UP10TION 出身的成员金宇硕在在四月初正式 solo 回归，发行第四张迷你专辑《Blank Page》，主打歌〈Dawn〉也登上了周末的各大音乐舞台，展现非常优美的场面给粉丝们看。



▼《Show! 音乐中心》live舞台曲〈Dawn〉：



另一边，除了发表新歌之外，因为粉丝们很好奇金宇硕的父母长相，所以他就先后公开了妈妈与爸爸的旧照，整家人的超强基因和神仙颜值，也在网上引发了热烈的讨论。

아버지 정석 미남얼굴+ 어머니 청순화려함 =김우석 pic.twitter.com/QZ611DNHef — only김우석 (@happyseokhappy) April 8, 2023

网友留言：「这一家三口的基因真的太强大了」、「果然是金宇硕的父母，我好像明白了什么」、「只是独生子好可惜，这样的家庭才要鼓励多生」、「妈妈很像香港电影明星，气势好强」、「爸爸眉清目秀的好帅气啊」、「太完美了，优秀的一家人」、「我已经惊讶到说不出话了」、「感受到传宗接代的重要性了」



▼主打歌〈Dawn〉MV：



【多图．发布会】金宇硕仙气十足的回归造型引发讨论！主打歌〈Dawn〉live 舞台高挂半空唱歌



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