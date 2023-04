今日(7日)tvN 方面表示:「SEVENTEEN 將出演《出差十五夜》,預計9日進行錄製,詳細內容請通過節目確認。」

《出差十五夜》是擁有20年經驗的資深遊戲專家羅暎錫PD到需要宣傳的劇組、公司,和他們進行遊戲的「獨自出差計劃」。之前,部分成員曾出演《出差十五夜》HYBE篇,勝寛在隨機播放舞蹈中也擔任輔助MC,這次 SEVENTEEN 完整體將和PD的相遇,讓許多粉絲都相當期待!

另外,SEVENTEEN 將在4月24日帶著迷你十輯《FML》回歸,根據 YG PLUS 透露,此次專輯預售開始僅3天,國內外預售量就突破218萬張。這次的新曲以〈F*ck My Life〉和尚未公開的雙主打歌爲首,收錄小分隊曲〈Fire〉、〈I Don't Understand But I Luv U〉、〈먼지〉、團體曲〈April shower〉等共6首歌曲。



