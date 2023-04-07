李昇基出道近20年首度亞洲巡迴演唱會! 台北站訊息看這裡~

李昇基粉絲Airen有福了！韓國歌手兼演員李昇基將於5月21日在台北國際會議中心舉辦個人演唱會，這除了是李昇基睽違四年再度訪台之外，更是出道近20年來的首次亞洲巡迴演唱會，粉絲們紛紛表示非常期待親眼見到歌手李昇基的帥氣模樣。

日前，李昇基透過官方YouTube頻道公開了「ENCORE-Sing Again」的影片，這是一部類似公路電影概念的影片製作，一路上展示著李昇基與其它成員們一起旅行並製作音樂的心路歷程，並在旅行的過程中獲得充電能量！而這次的演唱會主題「The Dreamer’s Dream- Chapter2」更讓人期待是否能聽到在ENCORE影片中的歌單作品。屆時李昇基將帶著他的樂團成員一起帶來一場令人難忘的表演。除了必聽的代表作之外，李昇基還計畫與現場觀眾互動，讓這場演唱會成為一個充滿歡樂和回憶的場合。



李昇基表示：「我很期待能夠在台北和我的粉絲們見會，我希望能夠通過這場演唱會讓粉絲感受到我的蛻變與成長！這將是一場有別以往的演唱會，希望大家都能來。」李昇基亞洲巡迴演唱會首演5/4-5/7號於首爾開唱，接續著東京、大阪場次後抵台開場，屆時將與粉絲們共創一段特別又難忘的時光。若你是李昇基的粉絲或韓流音樂愛好者，千萬不要錯過這場演唱會！

【演出資訊】

2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR CONCERT “The Dreamer’s Dream”- Chapter2 IN TAIPEI

演出日期：2023/05/21（日）18:30開演

演出地點：台北國際會議中心 (TICC)

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