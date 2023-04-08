《格殺福順》片名竟來自全道嬿手機！黃晸玟未看劇本直接答應特別演出〜零下7度只穿浴袍的超寒冷決鬥！

《格殺福順》主要演員們與導演現身訪談大揭密，有關全道嬿如何邀請黃晸玟成為第一位與福順對打的重要登場人物？黃晸玟與全道嬿拍攝當日僅零下7度！福順這個名字又是從何而來？導演為何選擇李妍成為新一代的福順？

日前在Netflix Korea的YT頻道公開的《格殺福順》團隊訪談影片，導演卞成賢提到了特別出演的黃晸玟。全道嬿表示，當時導演就想要邀請黃晸玟演出，但並沒有聯絡方式，而她與黃晸玟也自從2005年前合作《你是我的命運》後就沒有再共同拍攝過了，這一次同框演出感覺好不真實。



全道嬿也表示與黃晸玟並不常聯繫，於是只好傳簡訊表達想邀請他來特別演出《格殺福順》，傳完後提心吊膽地等待著，覺得機率不高。沒想到大約一天後，黃晸玟表示因為拍攝所以比較晚看到簡訊，完全不多問不看劇本直接表示「當然要接演」。由於兩人的戲碼動作場面很多，反而是全道嬿擔心黃晸玟答應地太快，要不要再考慮一下。



導演也表示當天氣溫只有零下7度，黃晸玟卻必須露出全身的刺青，後來甚至只穿了浴袍進行打鬥演出，而當天也是全道嬿拍攝的第一場動作戲。全道嬿謙虛地表示，以為準備得夠周全了，想讓黃晸玟輕鬆配合即可，沒想到一正式開拍，自己卻反倒被黃晸玟帶領著，完成這場戲的拍攝。以為自己的動作戲已經表現不錯，但透過螢幕觀看時仍覺得有些不足。



為什麼這部戲的女主角要叫做福順呢？導演在一開始與全道嬿討論劇情設定時，看見了她的手機上出現「福順阿姨」這聯絡人，而這部作品的主題就是「諷刺」，劇中設定充滿矛盾趣味，於是這樣傳奇性的A級女殺手，如果搭配上一個有點復古的名字應該很有趣，所以他向全道嬿建議女主角就叫做「福順」如何呢？



而劇中另一亮點就是新一代的年輕殺手李妍，導演表示選角時正值疫情嚴重時期，他並沒有親自見到李妍，而是看到李妍的試鏡影片就決定採用，這是毫無懸念的選擇，而作品中也證明了李妍的表現的確相當亮眼。《格殺福順》描述一位傳奇性的女殺手吉福順（全道嬿飾），在思考退休之際與公司之間發生了難解的衝突，最終只能陷入一場場殊死對決，了結她的殺手人生。



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