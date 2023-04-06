《以神之名》PD預告第二季！「鄭明析性侵」原告增至10人，「嬰兒花園教主」金己順起訴Netflix總公司要求下架賠償

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國韓國新興宗教領袖不為人知的陰暗面，公開後立即遭到相關勢力反擊，甚至起訴Netflix美國總部要求下架。 PD勇敢表示：是時候做第二季了！

「嬰兒花園」的「教主」金己順3月29日向首爾中央地方法院提出訴訟，稱《以神之名：信仰的背叛》散播虛假事實、要求禁播，索賠金額高達3億韓元，起訴對象包含製片商MBC、導演曹聖鉉、Netflix美國總公司、Netflix Worldwide Entertainment， LLC、負責韓國業務的Netflix Service Korea。

這已經是金己順第二次提告，上次是3月8日起訴MBC、曹PD和Netflix Service Korea，要求下架節目、每違反一天索賠1千萬韓元。 24日開庭時裁判部指出MBC只負責製作，「嬰兒花園」則堅稱Netflix和MBC的合約中有寫明「製作者負責什麼責任、要如何處理影片」，堅持要求公開該合約。



在邪教勢力反彈不斷的背景下，曹PD不僅沒有退縮，今日更通過攝理教（JMS）退教人士論壇PO文，暗示可能製作第二季。

曹PD PO出他與出演節目的兩位受害女性Maple和Amy的合照，向勇敢的被害者致謝：「從這兩位外國女性開始，鄭明析出獄後遭到性傷害事件的起訴人已增加到10位。 妳們的勇氣和獻身改變了韓國，阻止了更多女性受害。」

曹PD稱攝理教律師仍在對受害女性施加精神傷害，Maple在上次開庭時甚至因律師的反復提問而嘔吐。 雖然攝理教內部曾經聲稱Maple和Amy作偽證的女性已經有很多人改變立場，但仍有共犯組織在對即將出庭的證人進行誘導教唆。



曹PD透露目前仍不斷有受害者聯絡他，相信還會有更多人加入起訴：「我曾以為《以神之名》已達到目的，是時候結束了。 但紀錄片公開後不斷收到舉報、與『嬰兒花園』發生法律糾紛，終究無法放棄製作第二季的想法。」

曹PD表示第一季有很多缺憾，例如沒能探討，例如2代問題、站在加害者這邊的法律系統、對共犯的懲罰等等，希望在第二季深入補全：「不應局限於PD和幾位證人，而應由所有目擊真相的人一同製作。 Maple和Amy遞來的接力棒，現在該由我們所有人接住。」

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