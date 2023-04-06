韓劇演員品牌聲譽4月排名公開：《黑暗榮耀》林智妍&李到晛居榜首，《模範計程車》李帝勳緊隨其後

「愚人節情侶」演員林智妍和李到晛分別在4月的電視劇演員品牌聲譽指數中排名第一和第二。

根據韓國企業聲譽研究所於2023年4月進行的電視劇演員品牌聲譽調查，通過大數據分析，林智妍和李到晛分別獲得第一和第二名。



韓國企業聲譽研究所測量了2023年3月6日至 2023年4月6日播出的電視劇中出現的50名演員的品牌大數據，考察對象包括消費者的品牌參與度、媒體曝光度、社交互動度、社群參與度等等。

品牌聲譽指數是通過提取品牌大數據並通過聲譽分析演算法將消費者參與價值、社交價值、媒體價值、社群價值、社交媒體價值等分類，並加權得出的指標，可以衡量品牌的正負評價、媒體來源和關注度、消費者興趣和互動度、社群傳播對於事件的擴散、對內容的反應和受歡迎程度。

在本月的品牌聲譽指數中，林智妍和李到晛並列第一和第二名。 兩人因出演Netflix原創劇集《黑暗榮耀》而結緣，在劇中飾演對立角色、戲外卻成為戀人，獲得報道後立即成為熱議話題。



韓國企業聲譽研究所所長具昌煥表示：「根據2023年4月電視劇演員品牌聲譽分析結果，通過電視劇《黑暗榮耀》引起關注的林智妍獲得第一名。 林智妍品牌在大數據連結分析中關於『戀愛、善良地生活、簽約』的得分較高，在關鍵詞分析中關於『涎鎮、李到晛、宋慧喬』的得分較高。 在正負評價比例分析中，正面比例為89.55%。」

緊隨其後的第3名是《模範計程車》主演李帝勳，第4名以後依次是曹承佑、宋慧喬、車珠英、薛仁雅、辛載夏、張東潤、白珍熙、朴成勳、廉惠蘭、韓善夥、李智雅、全少妮、表藝珍、禹棹奐、朴炯植等等。



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