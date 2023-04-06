《以神之名》PD预告第二季！「郑明析性侵」原告增至10人，「婴儿花园教主」金己顺起诉Netflix总公司要求下架赔偿

Netflix纪录片《以神之名：信仰的背叛》揭露韩国韩国新兴宗教领袖不为人知的阴暗面，公开后立即遭到相关势力反击，甚至起诉Netflix美国总部要求下架。 PD勇敢表示：是时候做第二季了！

「婴儿花园」的「教主」金己顺3月29日向首尔中央地方法院提出诉讼，称《以神之名：信仰的背叛》散播虚假事实、要求禁播，索赔金额高达3亿韩元，起诉对象包含制片商MBC、导演曹圣铉、Netflix美国总公司、Netflix Worldwide Entertainment， LLC、负责韩国业务的Netflix Service Korea。

这已经是金己顺第二次提告，上次是3月8日起诉MBC、曹PD和Netflix Service Korea，要求下架节目、每违反一天索赔1千万韩元。 24日开庭时裁判部指出MBC只负责制作，「婴儿花园」则坚称Netflix和MBC的合约中有写明「制作者负责什么责任、要如何处理影片」，坚持要求公开该合约。



在邪教势力反弹不断的背景下，曹PD不仅没有退缩，今日更通过摄理教（JMS）退教人士论坛PO文，暗示可能制作第二季。

曹PD PO出他与出演节目的两位受害女性Maple和Amy的合照，向勇敢的被害者致谢：「从这两位外国女性开始，郑明析出狱后遭到性伤害事件的起诉人已增加到10位。 你们的勇气和献身改变了韩国，阻止了更多女性受害。」

曹PD称摄理教律师仍在对受害女性施加精神伤害，Maple在上次开庭时甚至因律师的反复提问而呕吐。 虽然摄理教内部曾经声称Maple和Amy作伪证的女性已经有很多人改变立场，但仍有共犯组织在对即将出庭的证人进行诱导教唆。



曹PD透露目前仍不断有受害者联络他，相信还会有更多人加入起诉：「我曾以为《以神之名》已达到目的，是时候结束了。 但纪录片公开后不断收到举报、与『婴儿花园』发生法律纠纷，终究无法放弃制作第二季的想法。」

曹PD表示第一季有很多缺憾，例如没能探讨，例如2代问题、站在加害者这边的法律系统、对共犯的惩罚等等，希望在第二季深入补全：「不应局限於PD和几位证人，而应由所有目击真相的人一同制作。 Maple和Amy递来的接力棒，现在该由我们所有人接住。」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻