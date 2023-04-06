池錫辰&宋智孝半年前才先後簽入UZUROCKS，今傳該公司拖欠薪資還勸離員工，藝人收入也恐影響

昨（5）日韓媒《Sport Seoul》披露宋智孝、池錫辰與歌手李鉉雨所屬的經紀公司UZUROCKS，因為財務陷入困頓積欠員工薪資，還以經營困難為由勸離員工，已有10多人辭職。

根據‎該報導，UZUROCKS某員工表示公司已拖欠薪水兩個月，有部分員工甚至沒有繳納四大保險，本來要一起支付的年末結算退稅金額也沒有收到，甚至藝人的酬勞、廣告收入也拖欠，藝人經紀人也已三個月無法報帳油錢與餐費。

還有一個狀況是，幾名藝人的YouTube團隊突然解散，理由是因為「沒有獲得收益」，所以被UZUROCKS勸離。相關藝人得知此事打算要自掏腰包支薪，卻又被UZUROCKS阻止，UZUROCKS表示YouTube可以外包給其他公司製作。

《Sport Seoul》試圖從其他說法求證，有員工表示2月的薪水是4月5日才匯款的，代表朴柱南以簡訊回覆：「薪水支付日是次月10日，2月的薪水和4大保險都支付了。而藝人出演費用結算是按季度進行，預計4月10日支付。」，對於辭退員工一事，他稱「由於部分團隊沒有收益，在會議決定後做出了調整」。

UZUROCKS是所綜合內容企業，自稱「新媒體解決方案公司」，旗下包含與OTT共同製作流通作品的PICTURES部門和ENTERTAINMENT部門，旗下藝人有半年前才剛加入的池錫辰與宋智孝，還有演員吳滿錫、歌手李相原（李鉉雨）、高耀太白佳及B.A.P ZELO等人。

▼池錫辰



▼宋智孝



▼吳滿錫



▼李相原（李鉉雨）



▼李相原（李鉉雨）



▼B.A.P ZELO



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