Honey J今日誕下女兒「Love」！激動曬寶寶腳印照片，曾預告「櫻花盛開時出生」孕晚期D Line超美

Honey J下午通過IG限動曬出寶寶小腳印和下半張臉的可愛照片，透露今日終於迎來期待已久的寶貝女兒「Love」。 前天她才完成孕晚期最後一場舞蹈總監工作，真的超級帥氣！

Honey J去年9月宣佈結婚和懷孕兩大喜訊，11月舉辦了熱熱鬧鬧的婚禮，經常通過IG分享甜蜜日常。







4月1日她po出和老公約會賞櫻的照片，留言暗示寶寶即將到來：「不知不覺櫻花已經開了。 Love什麼時候會出來呢？ 櫻花開放的時候。」





身為專業舞者，懷孕也不能阻止Honey J的工作熱情，今年2月她現身HolyBang舞團25周年活動，臨時起意上臺表演，挺著圓滾滾孕肚跳舞依然輕盈靈活，與腹中寶寶的首次「合作舞台」令她十分感動，事後在IG PO文感慨：「感到自己不是一個人，既想哭又幸福。」



本月初Honey J又為歌手權珍雅一連3天的演唱會《The Flag》擔任舞蹈總監，4月2日順利完成了臨產前最後一項工作，也宣佈「很快就會作為player Honey J回來」。



昨天她剛剛通過IG限動分享孕晚期D Line照片，今天就迎來寶寶出生！祝福恭喜這一對~



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