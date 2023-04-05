BTS SUGA與IU時隔3年再合作！4/7發行新專輯先公開曲《人Pt.2》，全球巡演《Agust D-DAY TOUR》日程公開！

防彈少年團（BTS）成員SUGA將於4月21日發行首張個人專輯《D-Day》，7日率先公開由IU參與演唱的先行曲《人 Pt.2》、在《Eight》之後時隔3年再次合作。全球巡演《Agust D-DAY TOUR》的日程也公開了！

據所屬經紀公司Big Hit Music於5日透露，《人Pt.2》是SUGA在2020年5月發佈的第二張混音帶《D-2》中的曲目《人》的續集，用SUGA獨有的感性表達人與人之間不斷反復的關係及由此引發的情感。



值得一提的是，歌手IU也參與了這首歌的合作。SUGA於2020年5月以製作人和獻唱的身份參與了IU的歌曲《Eight》，在主流音源榜大獲成功。 這次是兩人時隔3年之後的第二次合作。



據Big Hit Music介紹，《人Pt.2》以Boom Bap節奏為主，SUGA的rap與IU的清新嗓音相得益彰，打造出一首悅耳的歌曲。



這次SUGA以藝名Agust D發行的個人專輯《D-Day》是他在《Agust D》和《D-2》之後的第三張作品，也是Agust D三部曲的完結篇。 SUGA負責專輯中所有歌曲的作詞、作曲和製作。



此外，SUGA還將於4月26日至27日以貝爾蒙特公園（Belmont Park）為起點展開世界巡演《SUGA | Agust D-DAY TOUR》，陸續在美國紐瓦克、羅斯蒙特、洛杉磯和奧克蘭，以及印度尼西亞、日本、泰國、新加坡和首爾等地與歌迷見面。



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