Mnet复职「投票造假PD」安俊英引众怒！今日公开道歉「原想给机会挽回错误」，内部人士：「正考虑再次辞退」

安俊英PD因《Produce 101》投票作假被判刑两年，怎料出狱后居然又回到Mnet，引起网友骂声不断。 Mnet也意识到问题，今日对复职一事公开致歉，还有消息称正在考虑再次将他辞退。

Mnet今日通过媒体道歉，表示雇用安俊英PD是「无法辩解的错误判断」：「想给他机会挽回过往的错误，这一决定没能符合大家对於社会公正的眼光。」



Mnet表示为了提高选秀节目的公平性，过去4年间已经构建了与节目制作分离的投票管理体系，但仍愿虚心接受指正，保证以后不会再发生类似事件。

本月3日YTN报导了安俊英重回Mnet的消息，立即引起网友声讨。 安俊英涉嫌对一共4季的《Produce 101》进行简讯投票结果作假、多次接受演艺企划公司价值数千万韩元的「特别招待」，被法院判处有期徒刑两年、罚款3700万。



2021年11月刑满出狱后时隔1年5个月重新回到Mnet，令网友纷纷不看好，甚至猜测他是因为独自人抗下所有罪名而获得复职补偿。由《Produce 101》观众组成的真相调查委员会发声明抨击：「让身处造假中心的PD复职，这就是Mnet追求的公正价值吗？」

今日早些时候SportChosun报导称，据内部人士透露Mnet正在考虑辞退安俊英，但Mnet随后发布的公文里没有提及会如何处理他的去留，遭批评是「漏掉核心内容的道歉」。



韩网友对Mnet的做秀行为感到无语：「就那么缺乏人才吗？」 、「无需考虑，辞退就对了」、「想挽回错误就让X1复活啊」、「践踏了孩子们的梦想，还想好好生活？」 、「就不要复职啊，装模作样很好笑」、「猜会送去子公司，还是过得很滋润」。

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