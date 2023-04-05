Honey J今日诞下女儿「Love」！激动晒宝宝脚印照片，曾预告「樱花盛开时出生」孕晚期D Line超美

Honey J下午通过IG限动晒出宝宝小脚印和下半张脸的可爱照片，透露今日终於迎来期待已久的宝贝女儿「Love」。 前天她才完成孕晚期最后一场舞蹈总监工作，真的超级帅气！

Honey J去年9月宣布结婚和怀孕两大喜讯，11月举办了热热闹闹的婚礼，经常通过IG分享甜蜜日常。







4月1日她po出和老公约会赏樱的照片，留言暗示宝宝即将到来：「不知不觉樱花已经开了。 Love什么时候会出来呢？ 樱花开放的时候。」





身为专业舞者，怀孕也不能阻止Honey J的工作热情，今年2月她现身HolyBang舞团25周年活动，临时起意上台表演，挺著圆滚滚孕肚跳舞依然轻盈灵活，与腹中宝宝的首次「合作舞台」令她十分感动，事后在IG PO文感慨：「感到自己不是一个人，既想哭又幸福。」



本月初Honey J又为歌手权珍雅一连3天的演唱会《The Flag》担任舞蹈总监，4月2日顺利完成了临产前最后一项工作，也宣布「很快就会作为player Honey J回来」。



昨天她刚刚通过IG限动分享孕晚期D Line照片，今天就迎来宝宝出生！祝福恭喜这一对~



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