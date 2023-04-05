和石垣的醫生們出遊！《金師傅3》劇組太有愛，一起進電影院為「忙內」應援

《金師傅》的劇組感情真的好！

將接檔《模範計程車2》在本月（4月）28日首播的《浪漫醫生金師傅3》，以地方簡陋的「石垣醫院」爲背景，展開「真正醫生」的故事。‎製作組陸續公開劇照‎，引發期待感。

在劇中飾演「車恩彩」的李聖經，通過個人Instagram限時動態分享與《金師傅3》劇組的合照，並留言：「和石垣的醫生們一起電影院出遊（心）」照片中，由近至遠分別是：安孝燮、李聖經、蘇珠妍、鄭智安、尹寶拉。





李聖經一行人出席‎新電影《籃板球》‎VIP試映會。而他們此趟的目的，其實是為了應援「忙內」。曾出演《愛的迫降》等作品的李新英，作為新角色出演《金師傅3》，將在劇中展現具有 MZ世代特徵的魅力。

성경언니 스토리ㅋㅋㅋ아 진짜 너무 귀엽다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 우진은재아름엄쌤주쌤 그리고 새로운 돌담 식구 막내 장선생까지.. 다들 이신영이 나오는 리바운드 봅시다!! 신영오빠!!! 와!!!~~~#낭만닥터김사부3 #이신영 #이성경 pic.twitter.com/NxajbpywBP — 서우진만세 (@ujin506) April 4, 2023

輪到李新英自我介紹的時候，石垣醫院的姐姐們還在臺下大喊：「新英歐吧！啊～～～」讓全場笑翻。可以感受到《金師傅3》劇組的感情真的好！

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