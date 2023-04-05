和石垣的醫生們出遊！《金師傅3》劇組太有愛，一起進電影院為「忙內」應援
廣告

和石垣的醫生們出遊！《金師傅3》劇組太有愛，一起進電影院為「忙內」應援

韓劇   2023年4月5日   星期三06:56   Hui  

（封面圖源：IG@heybiblee；SBS《浪漫醫生金師傅3》劇照）

《金師傅》的劇組感情真的好！

將接檔《模範計程車2》在本月（4月）28日首播的《浪漫醫生金師傅3》，以地方簡陋的「石垣醫院」爲背景，展開「真正醫生」的故事。‎製作組陸續公開劇照‎，引發期待感。

（圖源：IG@heybiblee）

在劇中飾演「車恩彩」的李聖經，通過個人Instagram限時動態分享與《金師傅3》劇組的合照，並留言：「和石垣的醫生們一起電影院出遊（心）」照片中，由近至遠分別是：安孝燮、李聖經、蘇珠妍、鄭智安、尹寶拉。

（圖源：IG@heybiblee）
（圖源：IG@heybiblee）

李聖經一行人出席‎新電影《籃板球》‎VIP試映會。而他們此趟的目的，其實是為了應援「忙內」。曾出演《愛的迫降》等作品的李新英，作為新角色出演《金師傅3》，將在劇中展現具有 MZ世代特徵的魅力。

輪到李新英自我介紹的時候，石垣醫院的姐姐們還在臺下大喊：「新英歐吧！啊～～～」讓全場笑翻。可以感受到《金師傅3》劇組的感情真的好！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 和石垣的醫生們出遊！《金師傅3》劇組太有愛，一起進電影院為「忙內」應援
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手