和石垣的医生们出游！《金师傅3》剧组太有爱，一起进电影院为「忙内」应援

《金师傅》的剧组感情真的好！

将接档《模范计程车2》在本月（4月）28日首播的《浪漫医生金师傅3》，以地方简陋的「石垣医院」爲背景，展开「真正医生」的故事。‎制作组陆续公开剧照‎，引发期待感。

在剧中饰演「车恩彩」的李圣经，通过个人Instagram限时动态分享与《金师傅3》剧组的合照，并留言：「和石垣的医生们一起电影院出游（心）」照片中，由近至远分别是：安孝燮、李圣经、苏珠妍、郑智安、尹宝拉。





李圣经一行人出席‎新电影《篮板球》‎VIP试映会。而他们此趟的目的，其实是为了应援「忙内」。曾出演《爱的迫降》等作品的李新英，作为新角色出演《金师傅3》，将在剧中展现具有 MZ世代特徵的魅力。

성경언니 스토리ㅋㅋㅋ아 진짜 너무 귀엽다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 우진은재아름엄쌤주쌤 그리고 새로운 돌담 식구 막내 장선생까지.. 다들 이신영이 나오는 리바운드 봅시다!! 신영오빠!!! 와!!!~~~#낭만닥터김사부3 #이신영 #이성경 pic.twitter.com/NxajbpywBP — 서우진만세 (@ujin506) April 4, 2023

轮到李新英自我介绍的时候，石垣医院的姐姐们还在台下大喊：「新英欧吧！啊～～～」让全场笑翻。可以感受到《金师傅3》剧组的感情真的好！

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