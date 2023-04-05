又一對高顏值夫婦！《紙房子：韓國篇》、《戀愛大戰》李主儐，將出演《眼淚女王》與郭東延合作

這對「螢幕夫妻檔」外貌和氣質都很搭耶！

《愛的迫降》朴智恩編劇與《黑道律師文森佐》金熙元導演將攜手打造新作品‎《眼淚女王》‎，並找來金秀賢、金智媛在劇中飾演「夫妻」，華麗的編導和演員陣容，備受關注。

隨著出演陣容逐漸公開，曾出演《戀愛大戰》、《月水金火木土》、《醫法刑事》、《醫法刑事》、《紙房子：韓國篇》、《前輩，那支口紅不要塗》、《那個男人的記憶法》等作品的李主儐，也將加盟《眼淚女王》與郭東延飾演「夫妻」，引發關注。

<눈물의 여왕>

곽동연 이주빈 ..

홍수철 천다혜 .. 이 부부가 좋다… pic.twitter.com/qT0dKHE4hF — 상상 (@imagine__Drama) April 4, 2023

<눈물의 여왕>

곽동연 이주빈이 부부로 나온댄다…

더치페이스 미치겠네…



홍수철천다혜 사랑이야기도 죤나 궁금해.. pic.twitter.com/hXZG6Z6z4r — 상상 (@imagine__Drama) April 4, 2023

<눈물의 여왕>

곽동연 이주빈 부부?? 약간 상상치도 못했는데

너무 쥬음… pic.twitter.com/J2ZTHRzTSY — 상상 (@imagine__Drama) April 4, 2023

只看這兩位演員的外貌和氣質，已經可以腦補一段劇情了...大學時期成為校園情侶，之後一起走上紅毯、步入婚姻，然後作為財閥夫婦活躍於社交界。以上都是小編自己編的哈哈哈！

<눈물의 여왕> 캐스팅

김수현 김지원 박성훈 곽동연 이주빈

나영희 김정난 김갑수 정진영 김주령 https://t.co/Ed2kgRE8bx pic.twitter.com/3EejjfFMXm — 취향 (@loverdramas) April 4, 2023

總結《眼淚女王》目前的出演名單有：金秀賢、金智媛、朴成勳、郭東延、李主儐、羅映姬、金正蘭、金甲洙、鄭進永、金姝怜等，陣容堅強且豪華，未演先轟動。

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