這互動太甜太自然！《2023 SBS演技大賞》安孝燮發現李聖經的禮服出問題，馬上脫下外套披在她身上！

《2023 SBS演技大賞》在日前舉行，大家當天都有看典禮嗎？

當天是《浪漫醫生金師傅3》拿下「最佳Team」這個獎項，他們也在典禮上帶來特別舞台，由「石垣醫院」的安孝燮、李聖經、尹那武、高尚鎬、鄭智安、李新英和李洪耐一起演唱劇中OST〈謝謝你成為我的回憶〉。



此外，宇鎮＆恩彩CP的互動也成為一大看點♥據現場粉絲透露，因為李聖經的禮服破掉了，所以安孝燮就把自己的西裝外套給了她，還幫她披在身上。相關影片一曝光，引發劇迷們熱烈討論，紛紛直呼：「我的CP竟然還有後續」、「這互動太自然了吧」、「何時才要一起跳舞？（《金師傅3》破15%收視公約，兩人一起跳情侶舞）」、「怎麼戲外也這麼浪漫」、「真的好甜」、「拜託三搭」、「哇～還是親自披上的」、「我會繼續等待情侶舞的」等等。

另外，李聖經之前收到新劇《善良的男子漢》的出演提案，有望和李棟旭、柳惠英合作。該劇講述爺爺是流氓、父親是流氓、兒子是流氓的「三代流氓」，長孫「石哲」為了守護家庭、工作和愛情而展開的波瀾壯闊的故事。



安孝燮則確定加入電影《全知讀者視角》，將與李敏鎬、NaNa、Jisoo 合作，這是改編自同名網路小說，講述某一日依照自己所讀過的的小說內容而變更的世界，主角金讀者為了拯救世界，所發生的一連串事件。



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