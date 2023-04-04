【四月韓劇】周元挑戰動作喜劇、金宣兒＆吳允兒灑狗血掀復仇大戰！

2023年韓劇來勢凶猛，四月將由演技男星周元接棒，主演集喜劇與動作元素於一身的《盜賊：七個朝鮮通寶》；韓國四大美魔女金宣兒、吳允兒、申恩廷和裕善亦不讓男神專美，攜手呈獻年度狗血大劇《假面的女王》掀起復仇大戰！

《盜賊：七個朝鮮通寶》（4月12日首播）

由周元、李珠雨和金載沅主演全新犯罪動作喜劇《盜賊：七個朝鮮通寶》講述神秘文物盜賊「臭鼬」與非正式文化遺產專案組「Karma」展開合作，對法律無法審判的人們進行懲治的故事。劇中周元飾演文物廳事務官黃大明，這位「薪水小偷」對於工作沒有熱情，卻被懷疑與文物盜賊「臭鼬」有著非一般的秘密關係，使他的生活發生了天翻地覆的巨變！為了抓住「臭鼬」，他加入了「Karma」團隊展開追擊！



暌違兩年半，韓國實力派男星周元終於以《盜賊：七個朝鮮通寶》回歸小螢幕，讓粉絲期待不已！過去甚少出演喜劇的他亦透露：「劇情並不沉重，而是以搞笑的方式展開，讓我感受到劇集的魅力，我也很期待這個角色，希望大家多多關注。」劇集將於4月12日起，逢星期三、四在「黃Viu」上架。

《假面的女王》（4月24日首播）

年度狗血復仇大劇來！《假面的女王》講述三位華麗且事業有成的女強人——人權律師都在伊（金宣兒飾）、財團理事長朱有貞（申恩廷飾）和酒店副社長尹海美（裕善飾）因為一起謊言，使好友高有娜（吳允兒飾）淪為殺人犯；十年後，有娜重新出現在三人面前，並為了揭開她們隱藏在假面之下的真面目而背水一戰！另一邊廂，一個男人的出現令四位老朋友陷入風波，由此展開了嫉妒和欲望的戰爭⋯⋯



韓劇盛產狗血復仇戲碼，年前《The Penthouse》系列、至年初播出的《紅氣球》，均成功創下亮眼收視。《假面的女王》以上流社會為背景，更集結四大實力女王金宣兒、吳允兒、申恩廷和裕善同台飆戲，誓要帶領觀眾走入女性的戰場！劇集將於4月24日起逢星期一、二在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度！

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