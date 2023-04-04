【四月韩剧】周元挑战动作喜剧、金宣儿＆吴允儿洒狗血掀复仇大战！

2023年韩剧来势凶猛，四月将由演技男星周元接棒，主演集喜剧与动作元素於一身的《盗贼：七个朝鲜通宝》；韩国四大美魔女金宣儿、吴允儿、申恩廷和裕善亦不让男神专美，携手呈献年度狗血大剧《假面的女王》掀起复仇大战！

《盗贼：七个朝鲜通宝》（4月12日首播）

由周元、李珠雨和金载沅主演全新犯罪动作喜剧《盗贼：七个朝鲜通宝》讲述神秘文物盗贼「臭鼬」与非正式文化遗产专案组「Karma」展开合作，对法律无法审判的人们进行惩治的故事。剧中周元饰演文物厅事务官黄大明，这位「薪水小偷」对於工作没有热情，却被怀疑与文物盗贼「臭鼬」有著非一般的秘密关系，使他的生活发生了天翻地覆的巨变！为了抓住「臭鼬」，他加入了「Karma」团队展开追击！



暌违两年半，韩国实力派男星周元终於以《盗贼：七个朝鲜通宝》回归小萤幕，让粉丝期待不已！过去甚少出演喜剧的他亦透露：「剧情并不沉重，而是以搞笑的方式展开，让我感受到剧集的魅力，我也很期待这个角色，希望大家多多关注。」剧集将於4月12日起，逢星期三、四在「黄Viu」上架。

《假面的女王》（4月24日首播）

年度狗血复仇大剧来！《假面的女王》讲述三位华丽且事业有成的女强人——人权律师都在伊（金宣儿饰）、财团理事长朱有贞（申恩廷饰）和酒店副社长尹海美（裕善饰）因为一起谎言，使好友高有娜（吴允儿饰）沦为杀人犯；十年后，有娜重新出现在三人面前，并为了揭开她们隐藏在假面之下的真面目而背水一战！另一边厢，一个男人的出现令四位老朋友陷入风波，由此展开了嫉妒和欲望的战争⋯⋯



韩剧盛产狗血复仇戏码，年前《The Penthouse》系列、至年初播出的《红气球》，均成功创下亮眼收视。《假面的女王》以上流社会为背景，更集结四大实力女王金宣儿、吴允儿、申恩廷和裕善同台飙戏，誓要带领观众走入女性的战场！剧集将於4月24日起逢星期一、二在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度！

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