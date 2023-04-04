Red Velvet Wendy演唱會上大秀11字腹肌！韓網友超會：我和她的腹肌戀愛了XD

Red Velvet首爾開唱，成員Wendy大秀肌肉。

剛剛過去的4月1日、2日，女團Red Velvet站上了首爾奧林匹克公園KSPO DOME開唱，舉辦了第四次單獨演唱會「Red Velvet 4th Concert：R to V」，成員們大秀勁歌熱舞的同時Wendy也被粉絲們發現藏了很久的名品腹肌。



Wendy穿了一件肚兜式樣的上衣，搭配紅色擺著短裙，剛好露出小蠻腰。 11字腹肌線條清晰，而且她的條線正好， 既不強壯，看起來也很健康，激烈地吸引了大家的眼球，看得網友們紛紛評價：「超像男團」、「我和Wendy的腹肌相愛了」、「也太自律了吧」、「她的腹肌比我的未來還要明顯」等。



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此次，Red Velvet將從首爾的公演開始，在新加坡、日本橫濱、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷、印地雅加達、法國巴黎、德國柏林、荷蘭阿姆斯特丹和英國倫敦等10個城市展開13場公演的全球巡演。6月，Red Velvet將作為唯一的K-pop組合參加在西班牙舉行的世界最大音樂節之一Primavera Sound 2023。



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