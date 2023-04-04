IU：我有電話恐懼症，無法和任何人通電話！男友李鍾碩也有奇特恐懼症

「我真的超怕接電話！」

IU YouTube頻道更新了最新一期節目，IU的好姐妹劉寅娜前來作客，而她也是《IU's Palette》2023年的第一位客人，更是她倆自2013年KBS2韓劇劇《最佳李順心》后，時隔10年再次一起出演節目。 影片開始前，IU積極介紹了好閨蜜的到來，稱「作為今年節目的第一期客人，我請來了一位重磅嘉賓，她就是我的好姐妹兼死黨劉寅娜」。

節目開始之後IU和劉寅娜像所有的好友一樣開心暢聊，劉寅娜提到「IU實際上不喜歡旅行」，但IU卻急忙表示：「對，我不喜歡離開家，從離開家的那一瞬間開始我就開始消耗能量，但和姊姊一起去總是很有趣。」 表達了對歐尼的喜歡。 之後的遊戲中，兩人被問「最久的通話時間有多長」時，IU回答：「我沒辦法坐著打電話，即使和我媽都有點困難，（讓我覺得接電話）不難受的只有經紀人歐巴一個人，好像是因為都講工作的事情，甚至和寅娜歐尼打電話都是如此，其實我沒辦法和任何一個人打電話。」 透露自己有「電話恐懼症」。



1993年出生的IU和1982年出生的劉寅娜相差11歲，兩人於2010年通過SBS綜藝節目《英雄豪傑》相識，這之後一直保持著密切的關係，在粉絲中她倆的暱稱為「IU寅娜」（U和劉在韓文中同音）。 雖然兩人相差十多歲，卻是無話不談的好姐妹，只要對方有新作品一定會送上咖啡車、餐車應援，好姐妹之間的友情另不少人羨慕。

說起「恐懼症」，作為IU男友的李鍾碩也有一個奇特的恐懼症，他曾在一檔節目中透露自己有「注目恐懼症」，一但被超過7人以上的人看著，臉就會不自覺地變紅，心跳加快。 在出席電視劇製作會或電影舞台問候活動時，李鍾碩確實被拍到過很不自在的樣子，緊張到出汗。最令人震驚的是2016年李鍾碩拿下「MBC演技大賞」大賞發表獲獎感言時，他幾乎緊張到無法說話，全靠主持人引導，當時還掀起了輿論熱議。他透露從小就性格內向，上學時很不喜歡課堂演講，經常找人少的地方走路。



이종석은 주목 공포증이 도져 땀을 닦을 휴지를 찾았으나 주머니가 비어있어 시무룩했다. pic.twitter.com/txKyiWBn6L — 이종석 쓸데없는 정보봇 (@LJS_useless) January 17, 2017

2016 MBC 연기대상

대상! 이종석

수상 소감



당황한 엠씨의 이종석 수상 소감 끌어내기 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/KHusWTm9PP — 하루 (@harujs0914) December 30, 2016

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究