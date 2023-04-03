[推薦] 《放學後戰爭活動》高三生對抗超強陌生物種！一遇上牠們生存機率超低〜誰能活到最後

3月31日公開的TVING原創作品《放學後戰爭活動》共10集長度已公開6集，劇情描述天空中漂浮著許多不明球體，一旦墜落地面球體中的不明生物就會攻擊人類，國防部在未說明細節的狀況下，以指考加分的條件吸引高三學生住校接受軍事訓練，但學生們發現了驚人事實後開始反叛……

校園劇大家當然一開始會出現臉盲問題，一下子十多位學生其實很難都記住他們的臉與名字，不過不影響觀賞這部作品，不過其中還是有熟面孔存在，班長是在《女神降臨》中飾演黃寅燁妹妹的演員呂朱荷，飾演班導師的也是《女神降臨》中飾演文佳煐姊姊的林世美，被大家嫌棄不洗澡又愛放屁全身臭味的王泰萬就是《王后傘下》的成枏大君文相敏，而常拖累全班的盧愛雪也就是《少年法庭》《格殺福順》的李妍。



劇情一開始先讓大家了解到高三生的生活以及同學間的相處，接下來他們簽署了同意書接受軍事訓練並住在學校裡，一開始因為訓練超苦而抱怨連連，直到第一集結尾，開始出現了大型的生物體，直接捲走了一位同學，讓他們開始感到生命受到威脅。



這些球體墜落的速度突然變快，並且在落地後還會直接跑出數十隻長得像花形的動物，移動速度非常快，會直接吸附在人的臉或者是背上，甚至伸長觸角將人拉近自己，只要被牠吸上了臉或身體，生存機率幾乎是零，因為這個物種會穿透人類的身體，甚至將人體撕裂。學生們從一開始的叛逆，接著開始目睹好友們一一在眼前遇害，意識到不拿起槍保護自己就是死路一條。



球體中的陌生物種還分為大中小型，光是小的就讓人避之唯恐不及，僅有新研發的子彈能夠對付牠，但牠的移動速度超快，必須精準擊中。而中大型的物種更是仍未找到對抗的方法，只要遇見了也等於沒機會逃脫了。這些學生們該如何躲避接連而來的災難呢？幾乎整個城市都快要被陌生物種佔領，他們又能躲到哪裡去？



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